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В настоящее время проводим актуализацию цен на продукцию чебоксарских фабрик.
Просим уточнять стоимоть по телефону (8332) 42-11-53.

Наши фабрики

Наши клиенты

ФГБУ РМНПЦ «Росплазма» ФМБА России
ЗАО «МоторАвто»
АО «Первый Дортрансбанк»
2Андрея (г. Киров)
ООО "Институт "Кировводпроект" (г. Киров)
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (г. Киров)
ООО «Агрофирма «Подгорцы» (Юрьянский р-н)
Верхошижемская ЦРБ (Верхошижемский р-н)
ООО ПКФ "Зодчий" (Подосиновский р-н)
Общество слепых (Кировская облорганизация ВОС)
ООО «Сиберина» (г. Киров)
ЗАО "СЕВЕРЭКСКАВАЦИЯ"(ЯНАО)
ООО «Химзащита» (г. Кирово-Чепецк)

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Двери в Кирове


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  1. Понятные консультации;
  2. Межкомнатные и входные двери от 10 производителей на одном сайте;
  3. Комплексные услуги по замеру и установке в городе Кирове;
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  5. Доставка по Кировской области, республике Коми, ЯНАО;
  6. Товар в наличии на складе и под заказ.

В зале магазина на Профсоюзной 7 можно купить модели чебоксарских, йошкар-олинских, рязанских и других фабрики.


Межкомнатные двери

"BRAVO", "Clariss", "Эль Порта", "DreamDoors", "ProfilDoors", "Ober", "Лорд" - ведущие предприятия по изготовлению межкомнатных дверей в России, которых мы представляем в Кирове. Выбор моделей, цветов, структуры и рельефа пленки от 7-ми фабрик поразит самого искушенного заказчика. Наши двери закончат ремонт вашей квартиры и станут его логическим завершением!


Входные двери

"REVER", "Berserker", "Ferroni" - российские заводы стальных конструкций. Выбор комплектаций и вариантов отделки, изготовление нестандартных размеров под заказ, отличные шумоизоляционные, взломостойкие и воздухонепроницаемые характеристики. Вы оцените их надежность по достоинству!